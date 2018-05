Mindeord: Et venskab som blev alt for kort

Rita Graasbøll, Flisbæk, skriver følgende mindeord om Johan Jensen, Bæk:

1. maj mistede vi Johan Jensen. Vi har kun kendt Johan i få år; det var et naboskab, der udviklede sig til et venskab, men alt for kort.Han var en stærk mand, der måtte bukke under for sygdommen. Når vi tænker tilbage på hans hurtighed på både tennis- og badmintonbanen, forstår man det ikke.Hans hjælpsomhed kendte ingen grænser; der er mange, som vil savne hans hjælp, ikke mindst Ingerlise.Der var altid pillet og passet omkring huset, gårdspladsen blev revet hver fredag, og hækken blev klippet flere gange i løbet af sommeren, ja, alt var i orden.Vi har også mistet en god jagtkammerat; han gjorde alt for, at vi befandt os godt, når vi var med på hans jagt, og ved frokosten var han altid god for en lille fortælling.Vore tanker går til Ingerlise og hendes lille familie.Æret være Johans minde.