Mindeord: Bjarne Bendstrup

Stephanie Hollender, tidligere showdancer i Randis Dans, skriver mindeord om Bjarne Bendstrup:

Mindeord: "Min dør er altid åben, hvis du vil,gå bare ind, her sidder jeg.Og hver gang jeg hører trin på trappen, stivner jeg og håber, det er dig."Bjarne var uddannet mekaniker, og han var vild med biler. Men han levede og åndede for musikken.

Med farverige jakkesæt, bægerklang og brede smil serverede han højt humør og sange til et utal af sønderjyder i en menneskealder. John Mogensens "Ensomhedens Gade nr. 9" var ingen undtagelse. Bag sit keyboard ejede han det nummer. Og han er den eneste musiker, jeg kender, der mestrede at spille klaver med den ene hånd og trompet med den anden hånd på samme tid.

Randi & Bjarne er to alen af et stykke. De er ikke bare en danseskole eller en musikalsk duo. De er en institution i sønderjysk kulturliv, og vi er mange, der vil savne Bjarne, hans gæstfrihed og hans røverhistorier. Personligt kan jeg takke både ham og Randi for at have givet mig nogle af mine bedste venner igennem dansen.

Showbusiness var Bjarnes liv. Og det går desværre op og ned i showbusiness. Det er med tungt hjerte, at jeg mindes en tid, som definitivt ikke længere er. Tak for minderne, tak for musikken, tak for dansen, Babbe.

Du var om nogen en levemand, og jeg håber, det swinger i det hinsides. Mine tanker går til din dronning.

"Jeg bladrer i et album fyldt med minder om en tid, som jeg endnu ikke fatter, er forbi. For fa´en, hvor er det trist at se tilbage, og nu bor jeg her i Ensomhedens Gade nr. 9."

Ære være Bjarnes minde.