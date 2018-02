Mindeord: Asel M. Bendsen

Forstander på Vejstrup Efterskole, Michael Bjørn, skriver mindeord over ven og kollega Aksel M. Bendsen:

Aksel er her ikke mere. Fredag morgen sov han stille ind omgivet af sin nærmeste familie kun 59 år gammel. Aksels sønderjyske rødder fornægtede sig ikke. Han blev født i Haderslev og voksede op i en kernefamilie med mor Kamma, far Svend Erik og brødrene Henrik og Claus. Han fattede tidligt interesse for gymnastik og idræt - en interesse som han fastholdt, og som betød meget for ham resten af livet, de seneste år primært på mountainbike, skipisterne og med surfbrættet.Efter gymnasietiden på Haderslev Katedralskole blev Aksel elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og lige siden har han, med enkelte afbrydelser, holdt fast i det sydfynske og været en markant skikkelse som både gymnast, instruktør og foreningsleder i det sydfynske gymnastikmiljø. Det var også i forbindelse med gymnastikken, han mødte Margrethe, som han senere blev gift med, og sammen fik de døtrene Julie og Cecilie.Gymnastik og idræt betød også meget for Aksel i det professionelle liv. Sideløbende med gymnastikken tog Aksel en læreruddannelse på Skårup Seminarium. Efter nogle år som lærer, herunder på Glamsdalens Idrætsefterskole, som han var med til at starte op, vendte Aksel tilbage til Skårup Seminarium. Her var han ansat i en årrække først som adjunkt, herefter som lektor og senest som en betydningsfuld del af ledelsen på seminariet. Da seminariet lukkede, fortsatte Aksel sin ansættelse i University College Lillebælt som lektor og kursusansvarlig indenfor det idrætspædagogiske område. Med sin livslange interesse for idræt og pædagogik, både praktisk og teoretisk, var Aksel en indsigtsfuld og vigtig stemme i lærerprofessionen og i udviklingen af idrætsfaget i folkeskolen.Aksels professionelle meritter taler for sig selv. Men mest af alt var Aksel sig selv. Altid stille og rolig og alligevel markant og tydelig og tit med et strejf af sønderjysk lune. Overfor sin familie var Aksel en betænksom, kærlig og omsorgsfuld far og mand, og overfor venner og bekendte var Aksel en loyal og humoristisk ven, som man altid kunne komme til.Alle steder var Aksel respekteret og anerkendt for sin viden og indsigt, og for sin stille og rolige måde at give udtryk for den på, ofte med et tvist af humor og med en sjælden evne til alligevel at vinde sine kampe og nå sine mål. Aksel havde meget på hjerte og kæmpede lige til det sidste for alt det, der betød noget for ham, men til sidst slap kræfterne op.Vores tanker er hos Margrethe, Julie og Cecilie. I har været en fantastisk støtte for Aksel i den sidste tid, hvor kræften fik overtaget. Vi er alle så kede af, at vi ikke mere kan få glæde af Aksels rolige, besindige og alligevel markante og humoristiske sønderjyske personlighed.Elsket og savnet - æret være dit minde.