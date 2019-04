Min passion: Jeg har overgivet mig til slanger og buksefedt

Hvad får et voksende antal tusinde danskere til at træde i klikpedalerne og halse efter at komme først forbi det næste byskilt i en vanvidsspurt? Formentlig længslen efter leg og drengefællesskab, som da vi var knægte.

Som far til fire havde jeg for år tilbage svoret, at det aldrig ville ske for mig. Jeg ville aldrig bruge flere tusinde kroner på cykler og udstyr for derefter at forlade min familie i flere timers egotrip på asfalten og forfængelige drømme om at ligne en rigtig prof-rytter. Men her i en alder af 50 år sidder jeg uden for pædagogisk rækkevidde, solidt spændt fast i klikpedalerne. Og jeg kommer ikke ud af dem. Landevejscykling er blevet min passion. Cykling er ræs og løb i weekenden, det er mandefællesskab, sejre og nederlag, frisk luft og rejser til de italienske alper med cyklen på taget af bilen. Det er udstyr, gamle anekdoter om heltene, der led utrolige strabadser for at vinde og få sit navn skrevet i historiebøgerne. Det er kultur, industri- og arbejderhistorie, det er ro og fred i sindet fra turene på landevejene og små naturoplevelser, når lærken letter for første gang, og når vildtet løber ud foran cyklen på tur gennem skoven. Men for år tilbage foretrak jeg løbesko og en ti-kilometer, mere behøvede jeg ikke. Billigt, nemt og hurtigt overstået. Så skete det i en alder af 45 år, at en af mine sønner, som dengang var 13 år, endelig fattede interesse for en sport: Cykling. Knægten skulle væk fra skærmen, cola og natlige computerspil. For at støtte ham blev jeg anbefalet, at cykle med, når vi kom til træning i Kolding Bicycle Club. Så jeg måtte jo anskaffe mig en racercykel. Jeg var på vej i fælden. Det blev til en billig model og en juniorcykel til sønnike. Hver tirsdag og torsdag drog vi afsted. Runde efter runde i bakkerne omkring Kolding fik jeg indtryk af cykelsportens mysterier: Hvorfor har man ikke underbukser under cykelbukserne? Hvad bruger man buksefedt til? Hvorfor er det så slemt at køre alene fremfor i flok? Hvorfor skal man tage sine føringer i modvind? Og hvorfor skal man vaske sin cykel til hysterisk renhed? Efterhånden blev jeg en del af den verden, jeg aldrig havde forstået. Og det skete bare: Jeg blev grebet. Kombinationen af udstyr, strategi og fysiske præstationer i cykelsporten fik mine løbesko til at støve til derhjemme på hylden. Det her var sgu sjovere. Godt nok var det ind imellem belastende at se så meget forfængelighed samlet på et sted, når jeg skelede til de hurtige folk, der havde cyklet i årevis. Midaldrende, benede mænd med smarte cykelbriller, dyre cykler og barberede ben. Hold da op, al den selvhøjtidelighed på cykel. Men dem kunne jeg jo bare styre udenom.

Hvem får ikke lyst til at cykle op her gennem alle hårdnålesvingene på Passo Dello Stelvio...? Privatfoto

Cykelfeber Aldrig har der været så mange som nu, der køber dyre eller billige racercykler og året rundt kører afsted på de små danske biveje - alene, sammen med naboen eller med den lokale cykelklub. Ifølge de nyeste tal fra Dansk Idrætsforbund var der sidste år registreret 26.000 mænd og 5.200 kvinder i 324 lokale cykelklubber under Danmarks Cykle Union. Hertil kommer et ifølge eksperterne kæmpe skyggetal, fordi cykling kun kræver en cykel for at kunne udøves. Masser af små byer, nabolag eller arbejdspladser har deres egne små cykelfællesskaber, hvor cykelskoene spændes uden for forening og den årlige generalforsamling. En DIF-rapport helt tilbage fra 2014 anslog, at der er over en halv million danskere, der regelmæssigt dyrker en form for cykelmotion, men langt de fleste vælger at organisere det selv. De mange nye bløde trafikanter giver ind imellem anledning til sammenstød mellem bilister og cyklister, som når op i pressens overskrifter. Problemet er nu stærkt overdrevet og omtalen har desværre kun gjort ondt værre. Nogle bilister er blevet mere arrige, hvis motionsrytterne eksempelvis kører to og to. Men langt, langt de fleste bilister udviser en stor agtpågivenhed og kører forbi det rullende cykelfællesskab i pæn afstand. Det siger vi tak for. Alt i alt er det jo en kæmpe gevinst for os alle, der betaler skat, at flere især midaldrende mænd med tendens til livsstilssygdomme, begynder at cykle vommen og fedthåndtagene væk. Der skal lidt lir og udstyr til at få ham igang, men det er sundt. Flere sunde og glade mennesker, der dyrker fællesskaber og motion, er det set herfra meget svært at have noget imod. Der er plads til os alle på vejene - både biler og cykelentusiaster.

Sønnike i fin stil på vej op forbi den ikoniske røde, gamle toldbygning på Passo Dello Stelvio i Norditalien, gennem mere end 40 hårdnålesving. Her udkæmpede ateisten Coppi og katolikken Bartali dramatiske kampe i 50'erne i sort-hvid. På toppen i over 2.700 meters højde har Coppi sit eget lille museum. Privatfoto

Drømmene Selv er jeg nu fyldt 50 år, men drømmene lever videre som om, jeg var 20. Ser vi på fysiologien og aldringens indvirkning på cykelpræstationerne, så er cykling en sportsgren, hvor folk holder længe. Cykling på topplan har ryttere med, som stadig er gode, når de er 40 år. Og til årets Paris-Roubaix havde veteranen Andrea Tafi store planer om at deltage trods sine 52 år, hvis ikke han forinden havde brækket sit kraveben. Og ser jeg mig omkring i den lokale cykelklub og ude til løbene, så kører gruppen H50 - mænd på mellem 50 og 60 år - voldsomt hurtigt, og det fortsætter såmænd i gruppen H60. Så cykling er også en sport, hvor "de gamle" i nogen grad længe kan hamle op med de unge. Og intet er jo bedre, end når halvgamle mænd kan slå de unge. Vi elsker det. Sidste weekend i marts havde jeg debut som licensrytter, det vil sige den form for cykelløb, hvor der virkelig bliver kørt ræs. Selv om jeg i nogen grad kommer til at minde om Eddie the Eagle med mine 50 år og billige cykel, så er det supersjov. Jeg er hver gang i fare for at blive nummer chok, men det gør ikke noget. Hvis jeg savner noget til løbene, så må det være, at flere halvgamle mænd som jeg vil tage udfordringen op, selv om vi drikker lidt for meget rødvin og ikke tager os selv, vores træning og vores cykelmærker alt for alvorligt. Det ville give mere sjov nede bagerst i feltet, selv om det er licens-cykling. Fordelene ved licenscykling er, at det er mere trafiksikkert med afspærrede rundstrækninger, trafikstyring og tilskuere. I Rødekro var politiet sammen med Hjemmeværnet endda med til at bringe rytterne sikkert gennem løbet. Meget flot! Motionsløb er i forhold til licensløb ofte uden trafikregulering og helt på eget ansvar, hvilket ofte fører til farlige situationer, når der også til motionsløb bliver kørt stærkt.

En skalp er taget, toppen er nået og luften er tynd. Nu venter den lidt mere hektiske nedkørsel. Privatfoto

Bjergene Det sidste del af passionen handler om at cykle i bjerge. Klatring på en cykel i timevis op gennem landskaber, op gennem geologiske og botaniske forvandlinger, op til udsigter, sneklædte toppe og tyndere luft er meditation for sjælen. Man skal ikke have cyklet ret længe, før man drømmer om at besejre et bjerg. Tyk eller tynd, ung eller gammel, bjerge og cykler er en helt særlig oplevelse. Nedkørslerne kunne jeg personligt godt undvære, men opstigningerne er fantastiske. Nu kan man også få racercykler med batteri, altså el-dreven assistance. Så der er kun én vej frem: Klik i pedalerne og få noget vind på snuden. Der er altid en spurt til det nærmeste byskilt, der kan vindes, eller en bakke, der venter på den første rytter på toppen.

Til årets første licensløb i Rødekro. Privatfoto

Mange kører op ad en af Europas smukkeste veje på motorcykel eller i bil. Men intet kan måle sig med at gøre det på cykel, hvor alle sanserne og indtrykkene får lov at fæstne sig. Men det skal være tidligt om morgenen. Senere kommer alle benzindjævlene i hobetal. Privatfoto

Bent Pedersen Cup på en almindelig torsdag aften i Bramming. Gode cykelløb kan man finde alle vegne. Privatfoto