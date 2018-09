Michael ser hver anden hjemmekamp

VOJENS: I aftes trak over 2.623 ishockeyfans i varmt tøj, og forlod solskinnet for at gå ind Frøs Arena i Vojens. Her steg lyset op fra den hvide is, som var klar til sæsonens første hjemmekamp for SønderjyskE Ishockey. Modstanderen var Aalborg Pirates, som blev danske mestre sidste år.

Blandt sektionen med fans klædt i spillertrøjer og svingende tørklæder står Michael Bossen med en øl i hånden ligesom sin kammerat Michael Schultz.

-Det har været en meget lang sommer, siger Michael Bossen.

Han glæder sig over at kampsæsonen endelig er gået i gang. Derhjemme passer kæresten deres 1-årige datter, som hedder Karen.

-Jeg ser hver anden hjemmekamp. Til de andre hjemmekampe lader jeg hende komme herhen, mens jeg passer datteren, fortæller den 33-årige vojenser..

Det var Michael, som introducerede kæresten for det hurtige spil på isen. Nu er hun bidt af det, og det har medført, at han 50 procent af kampene må undvære gutterne og fadøllet. Med mindre bedsteforældrene kan træde til ved en vigtig kamp, som det sidst skete omkring nytår. Her mødtes parret med alle de gamle Vojens-drenge, som var vendt hjem til julen og den obligatoriske ishockeykamp i byen.