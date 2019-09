Mette og Julies forældre har begge haft kræft: Angsten for at miste er svær at slippe af med

Familien Paulsen, Anne-Marie, Mette, Julie og Lars stillede med et stærkt felt til Stafet for Livet i Haderslev Dampark. Angsten for at miste kender de alt til. Foto: Jacob Schultz

Damparken i Haderslev er i denne weekend fuld af skæbner. For 7. gang i træk afvikles Stafet for Livet i Haderslev, og i år er begge voksne i familien Paulsen med som fightere.

HADERSLEV: Familien Paulsen har tidligere været med som deltagere ved Stafet for Livet i Haderslev, men i år er stafetten anderledes for familien. I morges trak Lars og Anne-Marie Paulsen fra Haderslev hver deres gule fighter t-shirts over hovedet og sammen med døtrene Mette på 15 år og Julie på 17 år satte de kurs mod Damparken i Haderslev til et bevægende døgn sammen med mindst 6300 andre deltagere for at rejse flest mulige penge til kampen mod kræft. - Det var ikke svært for mig at tage t-shirten på. Jeg har været ramt af kræft, og sådan er det, og det har jeg altid været åben om, sagde Lars Paulsen, der sidste år i april fik konstateret leukæmi, et sygdomsforløb, han er kommet godt igennem. Hans hustru, Anne-Marie, der i 2009 blev ramt af hudkræft syntes derimod, at det var en smule underligt, men efter fighterrunden og frokosten sammen med 143 andre fightere, havde hun det helt anderledes: - Nu er jeg stolt. Det har været svært for mig at tale om, at jeg har haft kræft, fordi jeg troede hele tiden, folk tænkte: Det er også hendes egen skyld, hun kunne bare passe på solen, men sådan er det jo ikke. Jeg syntes, fighterfrokosten var en stærk oplevelse. Det at møde andre, der har været eller er igennem det, vi er igennem, det har betydet rigtig meget.

- Vi griner, græder, joker driller og passer på hinanden, det er sådan vi takler angsten for at miste. Og så snakker vi om det. Jeg føler, at vi, ved at være åbne om vores sygdom, er med til at bryde et tabu, siger Anne-Marie. Anne-Marie Paulsen

Lars og Anne-Marie deltog for første gang i fighterfrokosten, det var en stor oplevelse. Foto: Jacob Schultz

Vigtigt at tale om Lars' leukæmi blev opdaget ved et tilfælde. Han var ved at renovere i hjemmet, da en mur væltede og han fik to fingre knust. På sygehuset blev der taget en lang række blodprøver, og de afslørede den sjælden form for leukæmi. Det var anden gang, familien blev ramt af kræft, men Lars tøver ikke, da han skal vurdere, hvad der var værst. - Jeg syntes, det var meget værre at være pårørende, da Anne-Marie fik kræft. Tænk, hvis hun døde, og det var så svært, at forklare pigerne, at hun var syg, fordi de var ret små. Jeg synes, det har været "lettere" at håndtere min egen sygdom, siger Lars. Lettere eller ej - frygten for og tanker om døden er blevet en del af familiens hverdag. Også for døtrene. Angsten for at miste har de stadig.

Svært for pigerne - Jeg kan ikke huske så meget fra dengang min mor var syg, men da min far blev syg, blev jeg bange, fordi vi forstod på en anden måde, fortæller Mette på 15 år. - Jeg syntes, det var så svært, og det var lige midt i min eksamensperiode, erindre Julie, der i dag er 17 år. Familien var glade for indsatsten fra Sønder Otting Skoles AKT-lærere, som snakkede meget med pigerne, og de mødte stor forståelse og sympati fra omgivelserne, også veninderne. - Man er stadig bange, og det lægger vi ikke skjul på, men det er vigtigt at være åben, fortæller Julie.

Bryde et tabu Lars, der fik en stamcelletransplantation, har det været vigtigt hele tiden at se fremad, men også han havde sine mørke stunder: - Jeg fik diagnosen en måned før min datter skulle konfirmeres, og på et tidspunkt blev jeg i tvivl om, hvorvidt jeg ville nå hendes konfirmation, så jeg begyndte at skrive et brev til hende, fortæller han mens stemmen knækker, og Anne-Marie fælder en tåre: - Men så besluttede jeg mig for, at jeg ville sidde med ved bordet, og det blev mit holdepunkt. I vores familie ved vi, at livet kan være væk i morgen, så vi gemmer heller ikke eller sparer op, vi lever her og nu. - Vi griner, græder, joker driller og passer på hinanden, det er sådan vi takler angsten for at miste. Og så snakker vi om det. Jeg føler, at vi, ved at være åbne om vores sygdom, er med til at bryde et tabu, siger Anne-Marie.