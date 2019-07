Mette klar med et kærligt spark til en sundere livsstil

Mette Eg fra Odense rykker ind i Haderslev Wellneshus i Nørregade med et otte uger langt livsstilskursus, som skal give mere energi i hverdagen og føre til et vægttab. Privatofoto

Mette Eg er sygeplejerske, kostvejleder og sundhedscoach. Hun bliver én af de aktører, som rykker ind i Haderslev Wellnesshus i Nørregade. "Sund i Haderslev" begynder 14. august.

Haderslev: Til daglig er 42-årige Mette Eg sygeplejerske på Odense Universitets Hospital. Fra 14. august er hun dog klar til at give borgere i og udenfor Haderslev en sundere og mere aktiv livsstil. 14. august starter odenseaneren nemlig et otte uger langt kursus i Haderslevs nye wellnesshus, der åbner i begyndelsen af næste måned. - Her vil jeg gerne give deltagerne mulighed for at kickstarte sig til en ny og sundere livsstil, der føre til mere energi og overskud i hverdagen samt et varigt vægttab, fortæller Mette Eg, som med "Sund i Haderslev" er klar med personlige kostplaner, ugentlige vejninger og redskaber til at fastholde de nye vaner - og ikke mindst mulighed for at give personlig sparring i forhold til kost og motion.

Hypnoterapi. psykoterapi, healing, clairvoyance, nye negle, fedtfrysninger, kranio sakralterapi, japansk facelift, filler, zoneterapi, intimvoks, skønhedsbehandlinger, løbehold, yogahold og massage er bare nogle af de elementer, som man fra starten af august kommer til at finde i Haderslev Wellnesshus.



Mette Eg og By Eg har opstart onsdag den 14. august klokken 17. Kurset har plads til otte deltagere, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet på boostbyeg@hotmail.com

Aldrig for sent - Det er aldrig for sent at ændre sin livsstil og blive en bedre udgave af sig selv, siger Mette Eg, der selv har oplevet gevinsten ved at ændre livsstil. - Fire fødsler satte sine spor på min krop, jeg havde kronisk migræne, manglede energi, led af oppustet mave for slet ikke at tale om humørsvingninger. Det var en del af min tilværelse, hvor jeg overspiste, var bange for at blive sulten og elskede alt det, der på ingen måde gav min krop energi. En skilsmisse og en uddannelse til sygeplejerske i en sen alder gav hende modet til at passe bedre på sig selv.

Ændrede selv livsstil For tre år siden gik hun i gang med at ændre livsstil, og i dag er hun 12 kilo lettere - og glad: - Jeg elsker mit liv - og vil altid være den bedste udgave af mig selv, fortæller Mette Eg, der ved siden af sit sygeplejerske-arbejde derfor nu har uddannet sig til kostvejleder og sundhedscoach. Nu er hun så også sprunget ud med eget CVR-nummer i firmaet By Eg, som altså bliver én af de virksomheder, der rykker ind med en kursusrække i Wellneshuset i Nørregade. - Jeg kender én af dem, der har startet huset, og mit håb er, at jeg kan hjælpe andre til at få det bedre. Mette Eg er ikke fanatisk. Ingen skal sulte, og der skal være plads til at gå i byen med vennerne og drikke et glas rødvin. Ændringer i kost og mere motion kan gøre meget - både for selvværdet og kroppen. - Man får mere energi, siger Mette Eg, der oplyser, at kurset henvender sig til både kvinder og mænd - i alle aldre, der gerne vil tabe sig fra fem til 20 kilo.