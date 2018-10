Metanol truer grundvandet efter tankvognsuheld på motorvejen

Det er en tankvogn med metanol, der er væltet på motorvejen ved Skovby syd for Haderslev. Lige nu er den ved at blive tømt. Omkring klokken 13 forventer politiets indsatsleder Peter Andersen, at den væltede tankvogn er tømt for det giftige metanol, der kan ødelægge grundvandet, hvis det slipper ud.

- Det er miljøet, vi er bekymrede for herude, bekræfter Peter Andersen.

Men når tankvognen, så er tømt, forventer han hurtigt at kunne få ryddet op og åbnet for trafikken.

Hvorfor tankvognen væltede, er fortsat uopklaret. Politiet har talt med den tyske chauffør, man han kunne ikke forklare det.

- Og vi har snakket med en, der kørte bagved, han kunne heller ikke give en forklaring, siger Peter Andersen.

Chaufføren kom lettere til skade. Han fik sår i hovedbunden og havde ondt i skulderen.

Tankvognen væltede ned over midterautoværnet. Men der gik tilsyneladende ikke hul på tanken med det giftige metanol.