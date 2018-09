I dag afgav de tre vigtigste personer i Noah-sagen forklaring: Den 31-årige Jesper, som er tiltalt for at have forvoldt 17 måneder gamle Noahs død, Noahs mor og Jens, der var logerende i huset, hvor Noah boede. Sidstnævnte erklærede, inden han skulle vidne, at han var bange for det.