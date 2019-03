Den Sønderjyske sten- og smykkemesse på Harmonien er allerede ved at være en tradition. Men her er også ting i træ og illustrationer.

- For mig handler det om, at det er et lækkert produkt, og at jeg hygger mig med det, forklarer han.

Skulpturer i børnehøjde

Men der er også mange store skulpturer af blandt andet fugle og engle skåret med blandt andet motorsav.

- Jeg vil gerne ud og formidle i for eksempel børnehaver, hvad der er muligt at lave i træ. Så holder jeg et oplæg om, hvor vigtigt det er at være kreativ, og spørger hvad de kunne tænke sig at lave, og så kommer jeg dagen efter og hjælper med at udføre det.

En børnehave på Sjælland blev så vild med konceptet, at de udvidede det med flere dage.

- De er ved at bygge et helt forløb op, for de syntes, to dage var for lidt. Børnene skal for eksempel lave skulpturer i ler og papmaché, ud og se på skulpturer og selv være skulpturer.

Messen er åben denne weekend fra 10-17 begge dage.