Merete har fokus på mistrivsel, angst og depression

Hvordan kan fysioterapi hjælpe mennesker i forhold til mental sundhed? Fysioterapeut Merete Sandholdt har gjort det til sin niche. Hun har mange års erfaring i at behandle traumatiserede mennesker og driver i dag sin egen klinik i Voxeværket på Kløvervej.

- Det er jo lidt en niche i mit fag, jeg beskæftiger mig med. Jeg er jo ikke psykoterapeut. Men man kan gøre rigtig meget med kroppen, fordi vi altid har et kropsligt udtryk. Vores krop og psyke reagerer jo synkront, konstaterer Merete Sandholdt.

- I midten af 90'erne begyndte jeg at arbejde med traumatiserede mennesker. Det blev skelsættende for min interesse indefor mit fag, og siden har jeg haft mit fokus på og interesse for at arbejde med mennesker, der mistrives på grund af svære livsvilkår eller livsomstændigheder, fortæller Merete Sandholdt.

- Når man har angst, stress og depression er professionelle samtaler og måske medicinsk behandling ofte nødvendigt , men man kan også gøre rigtig meget ved at arbejde med kroppen, konstaterer Merete Sandholdt.

Mistrivsel sætter sig i kroppen

Vores krop er hele tiden i gang, uden at vi tænker over det. Er vi sunde og raske og har det det godt, så "kører det bare."

Er vi i mistrivsel over længere tid, sætter det sig i kroppen. Ofte på en måde, så man måske ikke længere forbinder det. Man mærker - trætheden, smerterne, uroen - med det, at man mistrives.

- Er man eksempel ramt af stress, angst og depression, så vil typisk ens vejrtrækning ændres, og så vil de muskler, der har at gøre med vejrtrækningen tilpasse sig - men ikke altid på en god måde. Så kan man begynde at få mærkelige smerter eller andre gener i kroppen. Det er blandt andet det, jeg kan arbejde med, forklarer Merete Sandholdt.

Hun behandler både børn, unge og voksne.

Mange kan godt mærke, at de er stressede, og at alarmberedskabet "kører", men har svært ved at dæmpe det.

- Fysioterapi har rigtig meget at byde på, når en overstresset krop skal ned i gear, fortæller Merete Sandholdt, som altid indleder med en fysioterapeutisk undersøgelse af klienten.

Hun vil samtidig spørge ind til nogle af de ting, der gør, at patienten føler mistrivsel og måske har svært ved "at mærke" ens krop.

- Lider man af stress, angst eller depression, er det vigtigt at man har snakket med ens egen læge. Ofte er der behov for hjælp fra flere sider, understreger Merete Sandholdt.