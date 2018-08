Mennesker er det bedste i verden

JydskeVestkysten har fået et nyt ansigt på redaktionen. Det var interessen for mennesker og deres historier, som bragte ham på sporet af journalistuddannelsen.

HADERSLEV:

JydskeVestkystens Haderslev-redaktions nye mand er klar i mælet, når man spørger ham, hvorfor han er ved at uddanne sig til journalist.

-Mennesker er det mest interessante her i verden. Hvad har vi været indtil nu, og hvad vil vi gerne blive til? Vi er afhængige af hinanden, for uden hinanden er vi ikke rigtigt noget, mener Peter Hasle Laursen.

Det var sådanne tanker, som sporede ham ind på journalistuddannelsen. Efter tre semestre på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole står det nu klart for ham, at han brænder for at formidle med det skrevne ord.

Peter glæder sig til at se, hvilke mennesker han møder på sin vej som skribent på avisen. Og han ønsker specielt at udvikle sig som interviewer.

Den 26-årige journalistpraktikant startede 1. august på redaktionen på Posthussvinget, hvor han bidrager med historier til avisspalter og jv.dk frem til februar næste år. Hvis det står til ham, kommer han til at møde mange interessante mennesker på sin jagt efter kilder.

-Jeg synes, de mest spændende personer er dem, som brænder for noget og bruger en masse energi for at blive bedre til det, de gør, siger den unge mand.

Dedikationen hos udøverne er også hovedårsagen til, at Peter interesserer sig for sport generelt og fodbold i særdeleshed. Så meget at han frivilligt bruger to timer om ugen på at skrive på Oldtrafford.dk om et engelsk fodboldhold, som spiller med røde trøjer. Interessen for Manchester United spirede, da navnebroderen med efternavnet Schmeichel blev målmand for holdet i 1991.

Peter Hasle Laursen ser også frem til at dyrke sin interesse for sport her i landsdelen. Han regner med at blive tilskuer til superligakampe på fodboldstadion, og slå et smut forbi SE-arena for at opleve det hurtige spil på isen. Måske møder han også nogle nye mennesker på tribunerne.

-Lige nu vil jeg gerne finde ud af, hvad der sker i området. Jeg vil gerne blande mig med de lokale for at finde spændende mennesker med gode historier, fortæller Peter, som i øvrigt er på jagt efter en tennismakker.

Journalistpraktikanten har boet på Århus-egnen det meste af sit liv, men praktiktiden hos først Dansk Byggeri og siden Kriminalforsorgen bragte ham til København et års tid, inden turen gik til Haderslev for to uger siden.