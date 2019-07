Med Gud på camp:- Her er plads til alle

Luthersk Mission holder for 50. år i træk bibelcamping. Man finder et fællesskab - også åndeligt, mener en af deltagerne, Sara Agerbo.

I den sidste er der et mylder af børn på den store plads, fortæller John Erik Jørgensen, der er formand for bibelcampingen.

Det gælder også Sara Agerbo, der er formand for Ung Uge. Lejren, der varer tre uger, er tematiseret, så der er en ung uge, en uge for mennesker midt i livet og en uge for unge familier.

Der blæser en frisk vind på pladsen, hvor Luthersk Mission holder sommerens bibelcamping. Men selv om der er mange veludstyrede campingvogne, hvor deltagerne her ved middagstid hygger sig i forteltene, er der stadig en del, der foretrækker at være campist i telt.

Mødesalen erstatter et stort telt, der skulle udskiftes, og da sikkerhedskravene til cirkustelte er blevet strammet meget op, endte missionsfolkene med at bygge i stedet. Foto: Ludvig Dittmann

Plads til alle

Sådan var det ikke tidligere, men det her fungerer bedre, mener han.

Sara er enig. Hun sætter pris på, at når hun en gang stifter familie, er der også en uge specielt for dem. Hun kan ikke huske, at hun ikke har været med på en bibelcamping.

Bibeltime fylder selvsagt meget i de tre uger, lejren varer. I dag, søndag, er der også et seminar "Kristen i en præstationskultur", men programmet rummer også mulighed for en gang havetraktor-træk.

Lejren er åben for alle, understreger John Erik Jørgensen.

- Der er også mange, der ikke kommer med en kristen baggrund, men som blot er søgende. Det kan være unge, der lige har været på efterskole, tilføjer Sara.

Lejren rummer også et telt med "Næscafé", der er et telt, hvor de unge søger hen ud på aftenen - efter dagens aktiviteter.

Det er 50 år siden, at Luthersk Mission med inspiration fra Norge åbnede den første bibelcamping ved Genner Bugt. I 1972 rykkede den til Haderslev Næs, men selv om det er jubilæumsår, fejrer deltagerne først og fremmest, at de er her - her og nu, siger John Erik Jørgensen.

En meget synlig forandring i jubilæumsåret er der dog: En nybygget mødesal med plads til 750 mennesker. Den erstatter et stort telt, der stod til udskiftning.