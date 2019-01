Matas-kæden klar med nyt butiks-koncept i Haderslev

Haderslev: Matas-pigerne i Storegade har fået en ny hane | Haderslev | Ugeavisen.dk

HADERSLEV: Kim Petersen er klar til nye udfordringer som butiks-chef for byens nye store Matas, der åbner torsdag den 7. marts i Bispegade - i det tidligere Deichmann Sko.

Kim har mange års erfaring bag sig inden for Matas-kæden.

i sommeren 2016 blev han den "nye hane i hønsegården" i Matas Storegade, efter at Peter Carstensen havde solgt butikken til Matas-kæden.

Pigerne fra byens to Matas-butikker er også klar til at rykke med over i den nye 342 kvadratmeter nye store butik.

Ja, næsten alle, for der kommer også nogle nye ansigter bag disken, fortæller Kim.

Nogle af de "gamle piger" har nemlig søgt nye udfordringer, blandt andet butiks-chef for den nuværende Matas på Gravene, Tina Mortensen, som skal være butikschef for Matas i Erritsø ved Frederica.

- Jeg har ansat nogle ekstra medarbejdere, så vi bliver 16-17 stykker i det hele, fortæller Kim Petersen.

Teamet fra de to butikker glæder sig meget til at præsentere butikken for kunderne.

- Det, vi hører fra vores kunder er, at de er spændte på, hvad der skal ske. Vi er også spændte, for for os er det også nye kolleger og et helt nyt koncept, fortæller Kim, som allerede nu kan løfte lidt af sløret for, hvad der kommer til at ske.

Matas-kæden tester i øjeblikket nogle nye koncepter.

I Fields og Bruuns Bazar i Aarhus har kæden introduceret et nyt grønt koncept, og Haderslev bliver den første by i Danmark, hvor man vil teste det nye blå koncept.

- Matas er jo kendt for de blå-hvide striber. Vores farve bliver blå, men striberne beholder vi, fortæller Kim Petersen.

Det er de stribede produkter, der er kædens største brand.

I forbindelse med åbningen af den nye Matas, bliver der også plads til at få nogle nye mærker ind, der ikke forhandles i byen i dag.

- Det er både dyrere og billigere mærker, fortæller Kim Petersen.

Den nye butik bliver ikke kun mere overskuelig.

Der bliver også mere plads til at præsentere de forskellige brands bedre.

- Det er noget, vi har savnet lidt her i Storegade i dag, da det er en meget kringlet butik, erkender Kim.

Den nuværende butik var oprindeligt to butiks-lejemål, der spreder sig over to ejendomme.

Der er to forskellige ejere, hvilket facaden også tydeligt bærer præg af.

Den ene ejendom - den oprindelige butik - er stadig i familien Carstensen eje.

På et tidspunkt blev butikken udvidet ved, at man rev nogle mure ned til ejendommen ved Dampassagen.

Denne ejendom administreres ligesom resten af butiks-lejemålene i Dampassagen i dag af et københavnsk advokatkontor, da det ejendomselskab, der i sin tid drev Dampassagen er gået konkurs.

- I forbindelse med flytningen skal vi retablere stedet til de to oprindelige lejemål, fortæller Kim Petersen.

Det betyder også, at fodplejer Laila Schøtt Madsen, der hidtil har lejet sig ind i et lokale hos Matas Storegade, finde sig et andet sted at drive klinik.