- Så vi går i gang nu, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester H. P. Geil (V), der kan glæde sig over fuld opbakning til investeringen fra byrådets økonomiudvalg.

Det sker som følge af en enstemmig beslutning i udvalget for beskæftigelse- og integration. Haderslev Kommune vil være lige så dygtige som Aabenraa Kommune til at få borgere i varig beskæftigelse. En opgørelse fra direktionen har nemlig vist, at Haderslev Kommune kan spare 56 millioner kroner årligt, hvis den investerer i såkaldte jobformidlere.

Det er erfaringerne fra blandt andet beskæftigelsesprojektet "Flere skal med", der danner grundlag for den massive investering i beskæftigelsesområdet. Det vurderes, at fire årsvæk på ungeområdet og seks årsværk på kontanthjælpsområdet samt fastholdelse af årsværk ansat i forbindelse med "Flere skal med" vil kunne reducere antallet af offentligt forsørgede over en årrække.

Planen er, at alle borgere skal have en personlig jobformidler, der er den daglige koordinator i den indsats, som skal føre till fast arbejde og ud af offentlig forsørgelse.

Skal følge tæt

Jobformidleren skal medvirke til, at den ledige kommer ud på en virksomhed i enten ordinære timer eller måske i praktik eller et virksomhedsforløb, der peger frem mod ordinære timer. Målet er desuden, at fastholde borgeren i virksomheden og understøtte udviklingen med ordinære eller flere ordinære timer. Nye rutiner, opgaver og kolleger kan nemlig give risiko for frafald. Der skal derfor være et tæt parløb mellem den enkelte borger, jobformidler og virksomheden.

- Kærligt og venligt skal den enkelte borger få en tro på, at der er arbejde til dem, siger H. P. Geil, der håber, at virksomhederne vil medvirke til at få den store indsats til at lykkes.

Politisk er der stor opmærksomhed omkring indsatsen og investeringen. Allerede forud for vedtagelsen i økonomiudvalget var blandt andet Socialdemokratiet positive.

- En ting er dog væsentlig for os. De menneskelige hensyn skal vægtes højt, vi ønsker ingen klapjagt, men en reel indsats, der sikrer alle en plads på arbejdsmarkedet, lyder det fra den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Rønnow.