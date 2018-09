Masseslagsmål: Ung mand fik tæsk med køller

BEVTOFT: Et opgør mellem to grupper af unge mænd skulle åbenbart foregå på Krügersvej onsdag aften. De havde sat hinanden stævne ved 22-tiden. Klokken 22.21 fik politiet en anmeldelse om et masseslagsmål på hovedgaden. De betjentene nåede frem, var den ene gruppe væk. En 22-årig mand havde fået bank med køller og var kommet lettere til skade.

Men de tilbageværende unge mænd havde ikke ret meget, de ville fortælle politiet. Den forsvundne gruppe bestod af otte-ti mænd, som var maskerede og havde været bevæbnede med golfkøller og et aluminiums bat.

Hvad uoverensstemmelsen gik ud på, kunne politiet heller ikke få at vide.

- De var ikke voldsomt samarbejdsvillige, konkluderer politikommissær Lasse Rasmussen.

Så ingen personer er sigtede i sagen.

Men både politiet og JydskeVestkysten vil gerne høre fra personer, som ved noget om sagen.