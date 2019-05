Masser af jobs til dem uden

Haderslev Kommune afholdt onsdag jobmesse med over 500 jobsøgende gæster. Og der er faktisk masser at komme efter, selv om man ikke er ingeniør eller læge.

Haderslev: - Jeg har lige mødt en ung mand, der med et stort smil kunne fortælle sin mor i telefonen, at han havde fået job på fem minutter.

Det fortæller Jon Krongaard (DF), formand for beskæftigelsesudvalget i Haderslev Kommune, der som arrangør onsdag kunne glæde sig over et stort fremmøde til årets jobmesse.

- Det er jo en fin måde for både virksomheder og jobsøgende at se hinanden an på, fremfor til en lidt mere stiv jobsamtale. Her kan man gå rundt og mingle lidt og få et indtryk af hinanden uden at det forpligter, siger Jon Krongaard.

Han tilføjer, at mange lokale virksomheder skriger på arbejdskraft på alle hylder, så de er også parate til at tage, hvad de kan få.

- Jeg synes, det er fantastisk flot af virksomhederne, at de også er med til at tage en socialt ansvar og eksempelvis ansætte både handicappede og indvandrere. Det er helt unikt, siger Jon Krongaard.