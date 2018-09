Masser af aktiviteter til åben landsby i Hammelev

HADERSLEV: Med et stort åben landsby-arrangement går de lokale foreninger i Hammelev nu i offensiven for at tiltrække flere familier til området.

Mange frivillige er med til at få tingene til at ske i Hammelev. Fra venstre Hans Henning Jensen er tovholder for de frivillige håndværkere, der har hjulpet til under arbejdet med at lave den nye tilbygning til hallen. I midten Ferdinand Woldemar og Hans Henning Jensen er her ved at lave kantsten. Foto: Dorthe Rasmussen