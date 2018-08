Martin fik venner fra hele Norden

16-årige Martin Holm Rønne skal godt nok en uge med sin familie til London, men ellers har han valgt at holde en lidt alternativ sommerferie. Han har nemlig været på Nordic Youth Summer Institute, en 12 dages sommercamp i Helsingør med tyve unge deltagende fra både Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Haderslev: Sommerferie rimer for de fleste ikke på undervisning hver dag fra 9.00 til 15.00. Ikke desto mindre så er det, hvad Martin Holm Rønne har fået tolv dage af sin sommerferie til at gå med, da han var en ud af fire danskere, som deltog i den årlige Nordic Youth Summer Institute, som blev afviklet i Helsingør.

- Jeg sendte en ansøgning afsted, fordi jeg synes, det kunne være spændende at møde folk fra andre lande med andre kulturer og få nye venner, siger han.

På Nordic Youth Summer Institute mødes unge fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island på en tolv dages lang sommercamp. Her får de undervisning i mange forskellige emner blandt andet debat og europæisk historie. Derudover laver de såkaldte simulationsøvelser, hvor de for eksempel skal agere som medlemmer af det nordiske råd og prøve at løse flygtningekrisen.

Til slut arbejdede de desuden med at finde på et projekt, som de hver især kan arbejde videre med, når de kommer hjem, og her havde Martin Holm Rønne allerede en ide, inden han deltog i sommercampen.

- Jeg vil gerne lave et LGBT+ hus i Haderslev kommune, som kan blive et samlingspunkt for unge LGBT'ere i området, siger han.

Efter sommerferien vil Martin derfor begynde at tage fat i flere samarbejdspartnere og forhåbentlig få gjort ideen til en realitet.