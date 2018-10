Marstrupvej blev udfordret af væltet tankvogn med metanol

Hele mandagen blev trafikken i et større område påvirket af uheldet med den væltede tankbil på motorvejen ud for Skovby.

SKOVBY: Der blev råbt og dyttet på og ved motorvejen mandag, da al trafikken blev ledt af motorvejen og ned igen. Lange lastvognstog med biler og andet gods lavede voldsomme næsten umulige manøvrer på de nordgående motorvejsramper. U-vendingen krævede, at de største køretøjer måtte helt over Marstrupvej og tilbage igen. Uheldet med den væltede tankvogn fyldt med metanol skete allerede før klokken 8. Det kunne høres på Skovby Bygade. - Der lød et ordentligt skrald. Så hørte vi i radioen, at en bil var væltet, fortæller Ove Letholm. Det tiltrak flere nysgerrige til motorvejsbroen, hvor trafikken indimellem sandet godt og grundigt til. Værst var det dog for dem, der var "fanget" på motorvejen. En kvinde fortalte, at hun havde siddet i kø i to timer. En mand, at det havde taget to timer fra Sønderborg. - Jeg skal videre til Kolding. - Så skal du lave en U-vending deroppe. Han nikkede og trillede langsomt videre.

De mange U-vendinger på Marstrupvej så voldsomme ud, når trafikken mod nord kom op ad rampen og skulle ned igen lige ved siden af. Foto: Larz Grabau

Kemikaliedragter Men hvorfor, den tyske fører af tankvognen var endt på siden i midterrabatten og havde smadret autoværnet, var lidt usikker. Han var lidt fortumlet og kunne ikke rigtig svare på det selv. - Og vi har snakket med en, der kørte bagved, han kunne heller ikke give en forklaring, sagde politiets indsatsleder Peter Andersen. Imens ledte Brand & Redning Sønderjyllands indsatsleder oprydningen. Først skulle tanken tømmes for metanol, men det var ikke så enkelt, for den lå forkert til at blive suget tom: - Vi skal have den løftet lidt. Vi er ved at sætte en kran op, fortalte Svend Sørensen. Han er normalt tilknyttet Aabenraa-området. Men fordi uheldet skete så sydligt i Haderslev Kommune, kom de fleste redningsfolk sydfra. Både Rødekro, Aabenraa og Padborg frivillige brandværn var der. Sidstnævnte kom med kemikaliedragter. Uheldet fik konsekvenser for trafikken over et større område. Helt fra Hammelev og ned til Rødekro blev der dannet bilkøer.

Politiets indsatsleder Peter Andersen havde en travl dag på motorvejen ved Skovby. Foto: Larz Grabau

Afkørsel 69 sandede indimellem helt til med lastbiler på vej mod nord. Foto: Larz Grabau

Brand & Redning Sønderjylland sendte indsatsleder Svend Sørensen sydfra sammen med flere frivillgie brandværn. Foto: Larz Grabau

Kvinden her mente, at hun havde siddet i kø på motorvejen i to timer. Foto: Larz Grabau

Også i den vestlige side af motorvejsbroen, gav omkørslen problemer, når den sydgående trafik skulle ledes udenom uheldsstedet. Foto: Larz Grabau