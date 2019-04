HADERSLEV: Marie Svensson var bare tre år gammel, da hendes far, Bjørn Svensson, for 33 år siden begyndte at spare op til sin datters brudesko.

Godt nok vidste han dengang, at det ville have lange udsigter med det bryllup, men han besluttede sig alligevel for at spare op.

Så det gjorde han. Det var ikke tilfældige mønter, der kom i krukken til Maries brudesko. Det var udelukkende ti-ører.

Skæbnen ville, at man for 30 år siden stoppede med at bruge ti-ører.

Men Bjørn Svensson gik ikke ned i banken for at få dem vekslet, han valgte at beholde dem til Marie skulle giftes. Han har aldrig overvejet at skille sig af med mønterne.

- Nej - jeg har slæbt rundt på dem i 33 år. Jeg er nok flyttet syv-otte gange - og hver eneste gang har jeg taget dem med. Jeg har ventet på, at hun fik sig taget sammen til at blive gift, siger Bjørn Svensson og griner.

- Jeg skal giftes på fredag (den 5. april, red.), siger Marie Svensson glad.

Når man skal giftes, så skal man have sig et par brudesko og Maries sko betalte hendes far - med de opsparede ti-ører - hos Schmüser Sko i Storegade.