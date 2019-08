Maria Montell varmer stafetten op med bossa nova

Men der er en meget større historie at fortælle om Maria Montell, der gæster Stafet for Livet den 7. september i Haderslev. Maria Montell er ambassadør for Stafet for Livet og Dansk Røde Kors.

Stafet for Livet finder sted i Damparken den 7. og 8. september.Der er foreløbigt tilmeldt 110 hold. Forarbejdet til Stafet for Livet begyndte i 2011. I 2012 blev der nedsat en bred styregruppe. Premieren fandt sted i 2013. 2014-arrangementet blev Europas største udendørs Stafet for Livet. I 2018 deltog 7259.

Sangerindens talent blev opdaget under en en opvarmningskoncert for Sanne Salomonsen. Maria Montell var i sin ungdom meget aktiv i Helsingørs musikmiljø og har i de senere år optrådt som jazzsangerinde hos blandt andre Benjamin Koppels "Jazz Galla."

Hun voksede op i et musikalsk hjem, hvor faderen havde en stor forkærlighed for jazz, som datteren har arvet. Som 12-årig fik Maria et orgel, men lysten til at synge var større. Inspirationskilderne i hjemmet var folk som Herbie Hancock, Billie Holliday og Nancy Wilson.

Natklubsangerinde

Det har gennem årene budt på hårdt arbejde i branchen. Efter at have taget studentereksamen i 1989 rejste Maria Montell til Spanien, hvor hun ernærede sig som natklubsangerinde i fire måneder, hvilket gav et godt greb om det spanske sprog. Noget hun fik glæde af senere, da flere af sangene fra albummet "Svært at være gudinde" (1996) blev hits i spanske oversættelser.

Ved siden af musikken har Maria Montell skrevet børnebøgerne "Drengen, der havde alt" og Prinsesser spiller ikke fodbold". I 2005 blev hun nomineret for musikken til filmen "Solkongen".

Foruden ambassadørtitlerne for Stafet for Livet og Dansk Røde Kors har hun tidligere været ambassadør for "Tre liter rent vand" i samarbejde med Røde Kors og ambassadør for "Kaffe for en bedre fremtid" i samarbejde med Fairtrade.

I Haderslev optræder Maria Montell med en trio, der består af vibrafonisten Carsten Skov og guitaristen Hannibal Gustafsson, og musikken bliver en blanding af pop, jazz og bossa nova.

Hun udgav senest albummet "Soy Maria" i 2018.