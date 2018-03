Mange lærere klager over vold i skolerne

Lærernes fagforening har været rundt på de lokale skoler for at få hul på debatten om elevers vold og trusler. Undersøgelsen fra 2017 viste, at langt de fleste tilfælde af vold mod lærerne begås af elever.

Lærernes fagforening i Haderslev oplever en "stærk stigning" i henvendelser fra lærere, der handler om vold i skolen. - Vi har været rundt på skoler og sat gang i debatten om vold og trusler fra elever, fortalte Bent Hansen, da han aflagde sin sidste beretning som formand. Efter rundturen har fagforeningen justeret lidt på indholdet i sit udspil, hvordan problemerne skal tackles, men temaet skal tages meget alvorligt, fastslog han. - Det, vi fokuserer meget på, er, at kollegerne er klar over, hvad de kan tillade sig samtidig med, at der er klare opfordringer til, at man på skolerne får drøftet, hvordan de tackler udadreagerende elever. Men det er er endnu vigtigere, at der bliver lavet klare procedurer for, hvordan der handles, når skaden er sket.

Handlingsplan Det skal være synligt for den lærer, der har været udsat for vold og trusler, hvilken handlingsplan, der er for den elev, som er skadevolderen, sagde Bent Hansen. Lærerkredsen har tidligere kortlagt voldens og truslernes omfang i de lokale folkeskoler. I 2017 gennemførte foreningen en undersøgelse blandt medlemmerne. 330 svarede, og blandt dem havde 84 været udsat for vold trusler fra især elever. Mere præcist var det i 76 af de 84 tilfælde elever, der havde udøvet volden. Otte svarede, at det var forældre, og 64 lærere svarede "andre", uden at det fremgik, hvem disse var.