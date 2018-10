Mange kriminelle forhold gav 60 dages fængsel

Under en ransagning hos en 26-årig mand fandt politiet i et klædeskab en politiskjorte med originale knapper. Det kender manden ikke noget til.

Haderslev/Aabenraa: En 26-årig mand fra Rødekro-området har efter en langvarig retssag fået 60 dages fængsel, en bøde på 44.000 kroner for færdselsforseelser og kørselsforbud i tre år og seks måneder.

Han var tiltalt i ikke færre end 21 forhold, hvor det stort set drejede sig om overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og færdselsforseelser. Men der var også en voldsepisode i Haderslev, overtrædelse af våbenloven og hæleri. Den 26-årige nægtede adskillige forhold, men kunne også erkende en del af dem.

Voldsforholdet foregik på Gravene i nærheden af værtshuset Tribunen. Her kom han i clinch med en dørmand.

- Jeg ville rive mig løs, forklarede den 26-årige i retten. Han var tiltalt for at ramme dørmanden med et knytnæveslag i ansigtet.

Politiet foretog den 1. maj 2017 en ransagning på den 26-åriges bopæl, hvor politiet fandt 44,9 gram hash til eget brug, men betjentene fandt også i et klædeskab en politiskjorte med originale knapper. De fandt også en totenschlæger og to stykker fire tommer krysantemumbomber. Politiskjorten lå ovenpå bomberne.

Den unge mand kendte ikke noget til totenschlæger eller politiskjorte. For et par år siden skrev avisen om et indbrud ved en lokal politichef i Sønderborg. Her blev der stjålet flere politiskjorter.

- Der kom mange i hans lejlighed, var svaret fra den 26-årige.

Anklagemyndigheden konstaterede, at den 26-årige står bag en massiv overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og i fem af forholdene var det i femte gangs tilfælde.

Han fik blandt andet konfiskeret 44,9 gram hash, en totenschlæger og to krysantemumbomber.