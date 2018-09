Sagen kort

Retssagen mod de to brødre på 24 og 30 år begyndte i sidste uge. Den varer til november. Brødrene er født i Somalia, men de er danske statsborgere. De er tiltalt for sammen med mindst syv andre personer at have begået databedrageri og forsøg på det for over otte millioner koner. Ofrenes personlige oplysninger blev høstet på 16 biblioteker landet over. Ifølge anklageskriftet monterede de tiltalte keyloggere på bibliotekernes offentligt tilgængelig pc'er, og de kunne derved aflæse alt, hvad der var blevet tastet ind på pc'erne.