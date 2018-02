Mange flagede på halv, men ikke PostNord: Vi er et aktieselskab

HADERSLEV: ATP gjorde det. Arresten gjorde det. Politistationen, kommunen, kasernen, Danske Bank, Nordea, VUC og Frimurerlogen. Alle gjorde de det. Flagede på halv i anledning af prins Henriks død. Men ikke ved PostNords sorteringscentral på Jomfrustien i Haderslev, det gamle Post Danmarks postkontor i Haderslev.

Her vajede PostNords blå flag helt til tops, og det blev bemærket af flere borgere i byen. Det afledte en henvendelse til PostNords presseafdeling, der efter JydskeVestkystens henvendelse sendte nedestående svar:

"PostNord oplyser, at alles tanker og medfølelse går til hans kongelige højhed prins Henriks familie og pårørende på denne triste dag. At der ikke flages på halv stang ved PostNords bygninger, skyldes ikke et fravalg, men at PostNord som selvstændigt aktieselskab ikke er omfattet af Justitsministeriets regler om flagning for statslige myndigheder. PostNord har altid haft et særlig tæt samarbejde med Kongehuset - ikke mindst med hans kongelige højhed prins Henrik, der portrætteres på en lang række frimærker, blandt andet i anledning af prinsens 80-års fødselsdag i 2014."