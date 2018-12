Organisationer som for eksempel Frelsens Hær, Mødrehjælpen og Dansk Folkehjælp har travlt med at uddele julehjælp i disse dage.

HADERSLEV: Selvom om pengene er små i mange lokale hjem, skal der holdes jul. Det er der heldigvis mange. som kan hjælpe med. Udover den mest omtalte lokalt; Hjertegaven, er der flere organisationer, som har travl i denne tid med at fordele julehjælp. Muligvis flere end vi nævner her.

På lav ydelse

For etniske familier, som ikke holder jul i kristen forstand er der mulighed for at skifte flæskestegen ud med noget andet.

- Der er mange på integrationsydelse, som er ekstremt fattige, så dem giver vi også, selvom de ikke holder jul. Men ellers er det mest danske familier.

Mødrehjælpen er kommet ekstra med på julehjælp lokalt, efter de har fået en butik i gågaden. Men der er forskel på julehjælpen lokalt og landsdækkende. Sidstnævnte gives efter antallet af børn i familien, og den er økonomisk. 400 kroner til hvert barn til gaver, 300 kroner til mad plus 100 kroner ekstra til mad per barn. Lokalt kan hjælpen bestå af alt fra en julekurv, gaver eller for eksempel tøj. 2751 familier landet over fik en eller anden form for julehjælp sidste år. Mødrehjælpen har ikke tallene for i år.

Endelig giver Sct. Georgs Gilderne også julehjælp på forskellige måder. Gilderne i Vojens uddeler lørdag julekurve med mad og gaver til flere lokale familier. I Haderslev bliver der givet 2000 kroner i støtte til et julegilde i Braineparken for ensomme juleaften.

Og Hjertegaven har støttet 487 familier med en kasse med julemad og godter. Sammenlagt får omkring 700 familier julehjælp. Om nogen får fra flere organisationer, er uklart. De må ikke sammenkøre registrene.