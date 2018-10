Mange bilister kører for stærkt på Moltrup Landevej

414 er i løbet af det godt seneste år blevet blitzet for at køre på stærkt på Moltrup Landevej. Tallet overrasker formanden for sogneforeningen. Rundkørsel er stadig den bedste løsning, mener han.

- Hold da op, det er helt vildt mange. Det overrasker mig alligevel, at det tal er så højt, lyder det fra Mikael Winther, der er formand for Moltrup Sogneforening.

Det viser en hurtig gennemgang af JydskeVestkystens arkiv for perioden fra 28. august sidste år til onsdag den 3. oktober i år, hvor politiet gennemførte den seneste ATK-kontrol. Onsdag blev en bilist målt til at køre hele 103 kilometer i timen på strækningen, hvor der kun må køres 70 kilometer i timen. I alt blev 76 bilister ved denne lejlighed blitzet.

414 bilister er i det seneste år ved mindst fem trafikkontroller blevet blitzet af politiets automatiske trafikkontrol på 70 kilometer-strækningen på Moltrup Landevej. I 42 tilfælde kørte bilisterne så hurtigt, at de fik et klip i kørekortet.

Dæmp farten

Sogneforeningens trafikgruppe tog i forbindelse med en høring om forbedring af trafiksikkerheden på Moltrup Landevej initiativ til et borgermøde i begyndelsen af august. 80 repræsentanter for lokalområdet mødte op for at diskutere, om de venstresvingbaner, som kommunen planlægger at etablere, vil gøre det mere sikkert at køre på Moltrup Landevej. Det mente de fremmødte beboere ikke.

De mener, hastigheden på Moltrup Landevej skal dæmpes med en rundkørsel mellem Moltrup Bygade og Errestedvej - blandt andet af hensyn til de bilister og bløde trafikanter, der krydser landevejen.

- Resultatet af de målinger understreger bare, at venstresvingbaner ikke løser problemet med farten, en rundkørsel vil dæmpe farten, siger Mikael Winther, der i et skarpt brev til Haderslev Kommune på vegne af sogneforeningen og repræsentanterne på borgermødet har taget afstand fra de løsninger, som politikerne i byrådets udvalg for plan og miljø vedtog mandag.