Mandag afgøres det, hvornår Sdr. Ottings elever flytter tilbage på skolen

Henrik Rønnow (S), der både er formand for udvalget for børn og familie og medlem af økonomiudvalget, så gerne, at tilbageflytningen kunne foregå i påskeferien.

Haderslev Kommune har lejet pavillonerne frem til den 1. april, der kan måske blive tale om at forlænge lejen med et par uger eller måske fire, men det vil borgmester H.P. Geil (V) endnu ikke give sit bud på.

På mandag skal Haderslev Kommunes økonomiudvalg træffe beslutning om, hvornår og hvordan eleverne på Sdr. Otting skole skal flytte fra pavillonerne og ind på skolen. Det forventes, at der mandag foreligger en ny rapport fra Rambøll om skolens indeklima, og man har en forventning om, at alle målinger er på plads, fordi det viser de løbende resultater.

I forbindelse med indeklimaproblemer på Sdr. Otting Skole, Kløvermarken, udarbejdede Rambøll en rapport om indeklimaet. Flere medarbejdere og elever følte sig syge, og flere forældre valgte til sidst at holde deres børn hjemme.Rapporten fra Rambøll blev fulgt op af en rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, tidligere kaldet embedslægeinstitutionen. Essensen af den lød som følger: "Under forudsætning af, at Haderslev Kommune sikrer en god hygiejne/rengøring, udluftning/ventilation og eventuelt øget udeophold i frikvarterer, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed på det foreliggende grundlag, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at benytte skolens lokaler til undervisning". Haderslev Kommune valgte alligevel at flytte elever og lærere ud i pavilloner i to måneder for at sikre arbejdsro til at løse en række anbefalinger fra embedslægeinstitutionen. Der var enighed om, at alle målinger skulle være på plads, inden eleverne blev flyttet tilbage. På mandag afgøres det, hvornår flytningen skal finde sted.

Han havde dog gerne set, at medlemmerne af udvalget for børn og familie kunne have gennemgået rapportens konklusioner, inden økonomiudvalgsmødet, og der var egentlig indkaldt til et ekstraordinært møde på mandag, men rapporten fra Rambøll kan ikke nå at blive klar til et sådan møde.

- Jeg har brug for at gennemgå rapporten og sikre mig, at alt er som det skal være, inden børnene flyttes tilbage. Det tror jeg selvfølgelig, det er, og det viser alle resultater vi har fået indtil nu, men jeg vil bare være helt sikker, siger Henrik.

Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvordan man bedst hjælper de medarbejdere og elever, der eventuelt måtte få symptomer ved en tilbageflytning. I indstillingen til udvalget for børn og familie står der blandt andet:

"Serviceområdet anbefaler, at der åbnes for en vifte af tilbud til de eventuelle børn og voksne, der fortsat måtte have symptomer. Der kan eksempelvis være tale om mentaliseringsforløb til ramte, hvor der ikke er en fysisk årsag, men hvor kroppen "husker", at der har været et problem i de bygninger. Der kan også være tale om andre behandlingsforløb, lige som der naturligvis også kan være tale om hjælp til forflyttelse til en anden skole for både børn og voksne".

- Målet er, at alle, der måtte føle sig ramt af symptomer, skal have den bedst mulige hjælp. Hvis det er medarbejdere, så er det selvfølgelig en personalesag, siger Henrik Rønnow.