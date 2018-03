Sigtet for vold: Mand spyttede på politiet

Haderslev: Der har været to episoder med politiets indblanding på Nørregade natten mellem torsdag og fredag.

Klokken 00.20 anholdte politiet en 18-årig mand fra Årøsund, der havde zoneforbud mod at opholde sig i Haderslev midtby.

En anden mand blev klokken 04.13 sigtet for umotiveret at skubbe en anden. Det var han vist ikke helt tilfreds med, for syv minutter senere spyttede han en politibetjent i ansigtet og blev dermed også sigtet for vold mod tjenestemand.

Politiet anholdt manden, som overnattede i arresten for at dampe af.