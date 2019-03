Mand luskede rundt i fuglekvarteret

Haderslev: Beboerne i fuglekvarteret i det nordlige Haderslev bør være ekstra opmærksomme. Onsdag mellem klokken 10.45 og 11.05 observerede en beboer i området nemlig en mand, der luskede rundt på Lærkevej, Svanevej og Bogfinkevej og tilsyneladede spejdede ind mod flere huse.

Den cirka 50-årige mand, der var lys i huden, havde et markant, smalt ansigt med skægstubbe og var klædt i et gråt joggingsæt med sort halstørklæde og lysegrå kasket. Han virkede så mistænkelig, at beboeren spurgte, hvad han lavede. Spørgsmålet fik den ukendte mand til at vende om og forsvinde mellem nogle huse.

Mandens adfærd gjorde beboeren urolig, og han meldte hændelsen til politiet og oplyste samtidig, at manden bar på en plasticpose.