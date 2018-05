Mand lukket inde i kiste ringede efter hjælp

Det var denne kiste, som Svend Brodersen kom til at låse sig inde i for cirka ti år siden. Onsdag begik en "copycat" samme dumhed. Foto: Sanne Brodersen

To indsatsledere og en låsesmed måtte rykke ud til en speciel opgave onsdag eftermiddag. En levende mand havde smækket sig inde i en dragkiste ... for at se om det kunne lade sig gøre.

HADERSLEV: Et opkald af de mere usædvanlige ramte alarmcentralen onsdag eftermiddag. Meldingen til den lokale indsatsleder lød: "Mand låst inde i kiste, ring til anmelder, som er i kisten". Det gjorde indsatsleder Lars Damkjær så. Manden havde det fint. Han var faktisk selv ude om det. For han havde hørt om, at slotsherren på Gram Slot Svend Brodersen i forbindelse med en gemmeleg med sine børn, var kommet til at låse sig inde i en dragkiste på slottet. Sådan en dragkiste havde den uheldige mand i Haderslev også anskaffet sig. Han ville nu se, om det kunne passe, at det var muligt at låse sig inde! Det var det. Heldigvis havde han sikret sig og havde sin mobiltelefon med sig i kisten. Det udløste et opkald til indsatsleder Holger Andersen, som befandt sig lidt tættere på. - Jeg var ude i Gram, så jeg ringede til Holger, for vi synes, det var synd, at manden skulle ligge der inde så længe. Jeg snakkede med manden inde i kisten, mens Holger kørte frem. Holger Andersen kørte ud til opgaven sammen med en låsesmed, hvor han fandt anmelderen, som efter lidt tid selv havde fundet ud af kisten.

Jeg plejer at sige til børn på rundvisningen, at de må love ikke at gemme sig i kisten. Det kan være, jeg skal sige det til de voksne også ... Sanne Brodersen

Smæklås Det lykkedes ikke for Svend Brodersen for cirka ti år siden. Det var lige efter familien havde overtaget slottet. De havde inviteret deres gamle naboer, og Svend legede gemmeleg med børnene. Han ville gemme sig grundigt og gik op på 2. sal, hvor der stod og står en dragkiste fra 1655. For en sikkerheds skyld pillede han nøglen ud og puttede den i lommen, for hvis de store børn nu skulle finde på at dreje den og låse ham inde. Men det klarede han helt fint selv. - Så sagde det jo "klik". Han havde ikke regnet med, at der sad en smæklås på, fortæller hans kone Sanne Brodersen. Der lå han så og ventede, og inden længe svedte han bravt, for kisten var fuld af gamle jakker og en pose naftalin, så der lugtede heller ikke så behageligt.