Malene hjalp Nils med at komme tættere på kunderne

Nils Alsing havde længe haft et ønske om at komme tættere på sine kunder. Det skete, da han blev præsenteret for Malene Iskov, der er klinisk diætist. I dag kan Nils' firma trygt og hurtigt besvare henvendelser fra kunderne, som der desuden er kommet flere af.

- Jeg kendte godt produktet (Adosan, red.), og da Nils flyttede hertil, tænkte jeg: "Wow, der er en spændende og ny udfordring". Jeg prøver altid at fange, hvor der er nye udfordringer, og det var der her, siger Malene Iskov.

46-årige Malene Iskov, der i 12 år har været selvstændig klinisk diætist, havde ikke lige forudset, at hun skulle spille en rolle i en anden virksomhed.

- Jeg har brug for hendes faglighed og formidlingen af den, så jeg har bare været heldig, siger Nils Alsing om samarbejdet.

Gram/Hammelev: Samarbejdet mellem sjællandske Nils Alsing og sønderjyske Malene Iskov har indtil videre haft et positivt udfald for begge parter. Nils har nydt godt af Malenes sønderjyske netværk, mens Malene har gjort brug af Nils' sjællandske af slagsen.

Malene tilfører sikkerhed

Siden samarbejdet mellem blev indledt for godt ti måneder siden, er der ifølge Nils Alsing kommet flere kunder til, som han desuden er kommet nærmere gennem Malene Iskovs ekspertise.

En stor del af hendes arbejde i SanaCare Nutritions indebærer at rådgive på hospitaler og plejehjem om, hvordan man kan hjælpe småtspisende med at få nok næring. Og her er hun ikke sælger, pointerer hun:

- Jeg er ikke supersælger, for fagligheden er vigtigst. Jeg er neutral, når jeg er ude. Man kan for eksempel også komme langt med smør og fløde i maden, men når man ikke kan gøre det længere, så anbefaler jeg Adosan, siger hun.

Malene Iskov har kun fået flere opgaver, siden hun begyndte at samarbejde med Nils Alsing. Foruden at udvikle opskrifter med Adosan og undervise fagpersonale besvarer hun også henvendelser fra kunder om brugen af produktet.

- Malene har især været med til at tilføre sikkerhed i virksomheden. Hvis nogen ringer ind, så kan hun hjælpe med sin faglighed, siger Nils Alsing, der under interviewet afbrydes af, at Malenes telefon ringer.

I den anden ende af røret er en pårørende til en kæbeopereret, der vil høre, om de hjemme hos dem kan bruge Adosan.

- Se, sådan noget der ville jeg ikke kunne, siger Nils Alsing, der også glæder sig over at være kommet tættere på kunderne med Malenes indtog i virksomheden.