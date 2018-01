Magnetfisker fangede granater fra 2. verdenskrig

VEDBØL: Det var en samler af effekter fra 2. verdenskrig, som fik ni granater på "krogen" i denne måned, da han fiskede med en kraftig magnet i Vedbøl Sø. Hvad han lige var ude efter, er usikkert, men måske hjelme og lignende ufarlige ting.

Hans foretagende var potentielt livsfarligt. Og da han så fik granaterne hevet ind til bredden, fik han kolde fødder og kontaktede politiet.

Ammunitionsrydderne fra Skive kaserne blev også tilkaldt. Granaterne var så tærede, at man ikke turde transportere dem væk, så de blev sprængt på bredden. Tilbage er der et hul på størrelse med et spadestik.

- Så har der ikke været noget krudt i dem, konstaterer Ib Erbs, formand for Vedsted Sogns Lystfiskerforening.

Kommunen ejer søen og blev af både politiet og forsvaret bedt om at lukke søen for offentlig adgang. Sådan et forbudsskilt blev sat op onsdag. Man må dog stadig godt gå tur langs søen.

Nu overvejes det, om søen skal tømmes helt for gammelt udstyr fra slutningen af 2. verdenskrig, hvor tyske soldater kørte flere vognlæs ammunition og lignende i Vedbøl Sø og flere andre lokale søer.

- Når man taler med de gamle folk, så var det tyskerne selv, der gjorde det for ikke at give det til den danske hær. De skulle selv betale for at rydde op, siger Ib Erbs.

Han ser gerne, at søen bliver renset inden klubbens årlige fiskekonkurrence lørdag den 5. maj i år.