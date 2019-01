Magien ligger i gentagelsen

Skovfoged Preben Ravn fejrede 1. januar et usædvanligt jubilæum. For 25. gang viste han rundt og fortalte om skovens planter og dyr på nytårsturen. Foto: Timo Battefeld

I mere end 20 år er der blevet arrangeret nytårstur i Haderslev Dyrehave nytårsdag. Formanden for byrådets udvalg for sundhed og forebyggelse kom både med en opfordring og en udfordring.

Haderslev: En strid vind gav kulør på kinderne, og lavthængende grå skyer truede med at slippe sluserne for oven fri. Men det afholdt ikke et par hundrede mennesker for traditionen tro at møde op ved Nørskovgård i Dyrehaven og sammen gå ind i det nye år. Traditionen tro var der nemlig nytårstur, arrangeret af Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Haderslev i Bevægelse. Og for én mand var det noget helt særligt. For 25. gang stod skovfoged Preben Ravn i spidsen for den lille gåtur på 2,2 kilometer med masser af fortællinger om den skov, som han passede, da den endnu var privat, samt ikke mindst skovens dyreliv - fra de helt små insekter til de store krondyr. Preben Ravn fra Danmarks Naturfredningsforening fik da også tak og ros, da naturvejledleder Jens-Jakob Fristed Sørensen fra Naturstyrelsen Sønderjylland sammen med formanden for byrådets udvalg for sundhed og forebyggelse, Børge Koch (R), bød de mange gæster velkommen.

Turene Som sædvanligt var der mulighed for at gå to ruter.Den traditionelle rute i Dyrehaven på cirka 2,2 kilometer med fortællinger undervejs af Preben Ravn fra Danmarks Naturfredningsforening Haderslev.



Eller en lidt længere rute i Dyrehaven og rundt om Hindemade på cirka 6,5 kilometer sammen med naturvejledleder Jens-Jakob Fristed Sørensen fra Naturstyrelsen Sønderjylland.

Foto: Timo Battefeld Der er masser af dådyr og krondyr i Dyrehaven ved Haderslev, og nytårsdag kunne deltagerne på den traditionelle nytårstur selvfølgelig også se dyrene ved deres foderpladser. Foto: Timo Battefeld

Udfordringen Det er copypage, en fast tradition i over 20 år, sagde Jens-Jakob Fristed Sørensen, der med afsæt i præstens juleprædiken konkluderede, at nytårsturen er, som den plejer: - Magien ligger i gentagelsen, forklarede han. Børge Koch oplyste, at byrådets udvalg for sundhed og forebyggelse i det nye år sætter gang i en kampagne, der skal få flere ud at gå. I den forbindelse kom han med en opfordring: - Tag næste år én eller flere med, som ikke tidligere har været med, så vi kan blive dobbelt så mange, lød det fra Børge Koch, der også kom med en udfordring. I forbindelsen med nytårsturen sidste år besluttede han nemlig, at opfordringen til at gå mere ikke skulle være tomme ord for hans vedkommende: - Så jeg er gået på arbejde, gået til møder og gået så meget, som det har været muligt. Min skridttæller på telefonen har vist mig, at jeg har gået 2358 kilometer - eller cirka 6,4 kilometer i snit hver dag. Det vil jeg forsøge at slå her i det kommende år, prøv om I også kan slå det, sagde han til de mange deltagere.

Foto: Timo Battefeld Både store og små er med på nytårsturen, der gennem mange år er blevet afviklet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Sønderjylland, Danmarks Naturfredningsforening og Haderslev i Bevægelse. Foto: Timo Battefeld

Venindetur Naturen og fællesskabet betyder meget for sundheden. Og det er er tre veninder fra Marstrup enige om. De går af og til tur i Dyrehaven, og nytårsturen er ved at blive en tradition for dem: - Vi ses ofte, og efter jul og nytår trænger vi til lidt frisk luft, så vi synes, det er dejligt at begynde det nye år med at gå en tur, fortæller Elisabeth Knudsen og Joan Kjems, der er med på nytårsturen for tredje gang. - Det er Pernille, der har fået os med, fortæller de og peger på Pernille Pedersen, der for femte gang deltog i nytårsturen: - Det er en god måde at begynde et nyt år på, siger hun.

Foto: Timo Battefeld Veninderne Elisabeth Knudsen, Joan Kjems og Pernille Pedersen hyggede sig og fik frisk luft på årets første dag. Igen i år var de med på nytårsturen, der er blevet en fast tradition. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Det er godt at have en god stok, når man bevæger sig i skoven. Det har Preben Ravn, der selvfølgelig havde sin følgesvend med på nytårsturen - og den er også god til at pege med. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Solen skinnede skarpt, og der var godt udsyn mellem de bare træer, da den traditionsrige nytårstur blev afviklet nytårsdag. Som sædvanligt kunne der vælges mellem to ruter. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Jens-Jakob Fristed Sørensen fra Naturstyrelsen ønskede den gamle skovmand, Preben Ravn, tillykke med jubilæet. For 25. gang viste skovfogeden rundt og fortalte på den korte tur. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt Haderslev i Bevægelse stod igen i år for årets første motion, nemlig den traditionsrige nytårstur i Dyrehaven. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Der var mødt mange op ved det grønne forsamlingshus ved Nørskovgård i Dyrehaven, og de delte sig i to hold, da gåturen begyndte. Foto: Timo Battefeld