Mads har selv gået til både sammenspil og soloundervisning i trommer på musikskolen, og efter seks års undervisning rykkede han videre til Musikalsk Grundkursus i Vojens, før turen gik til Esbjerg for at fortsætte musikuddannelsen.

Haderslev: Mads Møller Jacobsen er ansat som lærer på musikskolen i Haderslev. Han er uddannet rytmisk ensemble-musiker fra Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. De seneste år har Mads været ansat på Aabenraa Musikskole og Multimusikskolen i Haderslev, og fra i år er han blevet en fast del af lærerstaben på Haderslev Musikskole. Mads Møller Jacobsen er født og opvokset i Haderslev, og selvom hjembyen nu hedder Esbjerg, er han glad for at vende tilbage til Haderslev og musikskolen, hvor han har sine musikalske rødder. - Det er i den grad en musikskole i bevægelse, og det er spændende at være en del af. Der er sket mange initiativer på folkeskolefronten, og så er der er en velfungerende og meget ambitiøs talentlinje, udtaler han i en pressemeddelelse.

JamHaderslev

Ved siden af arbejdet på de sønderjyske musikskoler har han en plads i bestyrelsen hos Dansk Musiker Forbunds (DMF) afdeling i Haderslev og i flere forskellige orkestre. Mads har startet JamHaderslev, og næste jamsession finder sted på Månen 11. september kl. 19.

Mads Møller Jacobsen roser Haderslev for at være en by, der tør satse på kulturen, og det er også én af grundene til, at han er vendt tilbage.

- Da jeg gik på MGK, var jeg meget begejstret for kulturlivet i og omkring Haderslev, så det føles meget naturligt at være med til at give noget tilbage til byen.