Mads Hansen fik kontrakt med SønderjyskE på sin fødselsdag

Det er første gang, at SønderjyskE giver en femårskontrakt til en ungdomsspiller.

Haderslev-knægten er førsteårs U19-spiller, så der venter endnu et ungdomsår, inden han kan se frem til fire år som seniorspiller i SønderjyskE.

Tror på Mads

- Han har hurtigt markeret sig som en profil på vores U19-hold, og han har vist sig godt frem i de kampe og træninger, han har haft med Superligaholdet. Han er en teknisk dygtig spiller, der er god til altid at træffe den rigtige beslutning, og han er gået sindssygt frem det seneste års tid. Når han får lagt endnu mere på sit spil i form af mål og assists, bliver det vanvittigt. Det er en spiller, vi tror rigtig meget på, og det er også derfor, vi giver ham så lang en kontrakt, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

Fødselar Mads Hansen glæder sig over den nye kontrakt.

- Det er dejligt, at det er en lang kontrakt. Jeg føler mig sikker i omgivelserne, og jeg er klar til bare at klø på. Jeg vil gerne ind at spille på Sydbank Park og komme mere ind omkring Superligaholdet og udvikle mig endnu mere som spiller, siger Mads Hansen.