Måtte trække staven: 27-årig mand ruskede i stillads og stak af fra betjente

Haderslev: Et par betjente endte med at måtte trække politistaven, da de ved 23.20-tiden torsdag ville anholde en 27-årig mand fra Haderslev.

Politiet blev alarmeret, da manden stod og rystede i et stillads på Katsund. Da patruljevognen dukkede op, stak han af. Betjentene optog forfølgelsen til fods. Men da de indhentede ham, havde han ikke i sinde at overgive sig og vægrede så voldsomt for sig, at betjentene så sig nødsaget til at trække staven.

Manden kan forvente at få en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og mulighed risikerer han også at blive straffet for overtrædelse af straffelovens paragraf 119, stykke 3, idet han modsatte sig anholdelse.

Det forlyder ikke noget om, hvorfor manden stod og rystede i stilladset.