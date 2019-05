Formålet var at give bekymrede naboer nær flyvestationen et indblik i, hvor meget de nye kampfly støjer.

Onsdag blev der skrevet et stykke dansk forsvarshistorie, da to norske F-35-kampfly landede og lettede på Flyvestation Skrydstrup.

Også et dansk F-16-fly fløj over Skrydstrup onsdag. Det gav befolkningen mulighed for at sammenligne, hvor meget de to fly larmer.

Lyt til F-16-flyet på videoen herunder: