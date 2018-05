Lystfiskerne vil gøre det nemmere at etablere gydepladser

HADERSLEV: Sønderjysk Sportsfiskerforening fik ministerbesøg søndag formiddag ved Dyringkær put and take sø på Ribe Landevej. Det var en del af det landsdækkende arrangement Lystfiskeriets dag. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) fra Aabenraa havde sin datter med. Og Helene var så heldig at fange en fisk.

Imens fik mor en snak med de lokale lystfiskere. Formanden for Sønderjysk Lystfiskerforening Preben Nielsen kom med et ønske om at gøre det nemmere at etablere gydepladser til fiskene i vandløbene:

- Vi vil gerne have fokus på og afsat midler til vandløbsrestaurering. Vi vil gerne have nogle kortere sagsbehandlingstider. Det skal gøres lettere for kommunerne og de enkelte lystfiskerforeninger at udlægge gydegrus, sagde han.

I Fiskeriministeriet arbejder man på at fremme lystfiskeriet, blandt andet med det formål at tiltrække flere turister.