Lysfesten: Det er vigtigt at vi husker, så det ikke sker igen

Denne lørdag er han taget til Haderslev, og her møder JydskeVestkysten ham på kanten af springvandet på Gravene sammen med Niels Christensen fra Jels.

- Man kunne mærke, der var en helt særlig stemning, at folk var glade, fortæller han.

På Gravene er der hele lørdag aften aktiviteter. Eksempelvis kan man se en udstilling om britisk militærhistorie fra 1945-1952 samt forskellige militærhistoriske køretøjer gennem tiderne. Søværnets Tambourkorps lavede show, mens Sønderborg Pipes and Drums, Vojens Brass Band og Flyverhjemmeværnets Musikkorps gav koncert. Haderslev Butikker sørgede for, at der blev tændt 300 levende lys i gaderne.

Erindringer

Vojens Brassband har afløst Sønderborg Pipes and Drums, og mens musikken klinger taler, de to mænd om gamle dage. Det er 20 år siden, at de sidst har set hinanden.

Lysfesten har i år bragt dem sammen.

- Pludselig så vi hinanden, siger Niels Christensen, der er årgang 65 og derfor ikke selv har erindringer fra de fem år under besættelsen.

Lysfest vil han dog med til:

- Jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, jeg er med, lyder det fra ham, mens han forklarer, at det i sin tid blandt andet var det store lysshow på kasernen, der trak.

For Christian er det en tradition, der hører sig til.

- Det er vigtigt at huske og sørge for, at det ikke sker igen, forklarer han og kigger på de mange børn, der tumler rundt.

Minderne om befrielsen rummer for ham mange små erindringer, der faktisk ikke er helt så små:

- Jeg kan huske, da modstandsfolkene kom og hentede tyskerne, også flygtningene, der blev sendt til Oksbøl. Jeg har set de mange gravsten, det er ikke et kønt kapitel i Danmarkshistorien, siger han og husker også, hvordan de hjemmetyske blev mobbet.