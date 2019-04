Lysfest skruer op for musikken

Haderslev: "Et øjebliks stilhed".

Det er overskriften for den musikalske fortælling, som sangerinde og sangskriverer Helene Blum og violinisten og komponisten Harald Haugaard fortæller til lysfesten 4. maj på Haderslev Kaserne.

Gennem musikken viser de verden et lille stykke af Danmark.

Haugaard og Blum er vant til at sætte musik til historiske begivenheder og på den måde levendegøre historien. De var blandt andet med til at sætte musik til 1864-markeringen på Dybbøl Banke for et par år siden.

- Det er første gang, vi skal optræde i Haderslev med musikkorpset og pigekoret, men det glæder vi os meget til, siger Helene Blum.