Lykketoft trak: De kom kørende fra Kruså

Socialdemokraten Jesper Petersen havde mandag aften fået lokket partifællen Mogens Lykketoft til Haderslev. Her både beroligede og advarede dansk politiks "grand old man" i forhold til den lurende fremtid.

HADERSLEV: Socialdemokraterne i Haderslev fik sig mandag aften en positiv overraskelse, da de åbnede dørene til et møde med Mogens Lykketoft, der har været folkevalgt siden 1981. Samme år, som hans vært, det lokalvalgte folketingsmedlem, Jesper Petersen (S), blev født. Socialdemokraterne havde nemlig kun forventet i omegnen af 50 gæster, i stedet kom der næsten tre gange så mange, nogle endda helt fra Kruså, og flere måtte stå op under hele seancen. Det gjorde de nu gerne, for det lykkedes Mogens Lykketoft at fange sine tilhørere. Både de helt unge, de midaldrende, de modne, og dem der har set og hørt det hele før, også selv om snakken handlede om verdenssituationen langt fra Haderslev, Vojens og Gram. - Det er altså rigtig flot, at der er kommet så mange. Du skal jo lige tænke på, det er i konkurrence med Badehotellet, sagde en af de frivillige på SG 25. Lykketoft lagde meget lidt skjul på sin bekymring for Donald Trumps meritter som præsident, og i løbet af en 40 minutter bragte han tilhørerne den halv verden rundt. Brexit kaldte han for en vanvidshandling, Trump og Putin for bekymrende i deres iver for oprustning, Kina for den "smarte i klassen", som holdt mund på de rette tidspunkter, mens landet i stilhed voksede med lynets hast. Lykketoft indviede de fremmødte i den saudiarabiske leders øgenavn. - Han hedder Mohammed bin Salman, MBS, hvilket også kan stå for "Mr. Bone Sav", forklarede Lykketoft med henvisning til journalisten der blev dræbt på det saudiske konsulat i Ankara. Den lille detalje fik flere til at gyse.

Kort om Lykketoft Mogens Lykketoft, født 1946, uddannet cand.polit. i 1971 og blev i 1981 valgt ind som socialdemokratisk folketingsmedlem. Lykketoft har været både skatteminister, finansminister og udenrigsminister samt formand for Folketinget. I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten for FN's 70. generalforsamling i New York. Det var det år, hvor Verdensmålene om bæredygtig udvikling blev vedtaget.

Klimaet først Men efter 20 minutters gennemgang af alt det triste tog Lykketoft fat på kort at fortælle om FN verdensmål, som der er 16 af i alt. Lykketoft lagde ud med at forklare de fremmødte, at målene alle var gode og værdifulde, men det absolut vigtigste mål var mål 13: Klimaindsats. - Hvis ikke vi hurtigt handler på klimaet, så vil verden forgå, og så vil der slet ikke blive tid til at nå de andre mål. Der er noget galt, når vi oplever vildt vejr med kort mellemrum, og sommer i februar. Vi kan bare ikke blive ved med at køre derudad som nu, sagde Lykketoft. Han understregede samtidig, at klimaforbedringer var en opgave, alle havde en del i. Dels de enkelte, både som familie og individ, samfundet og byplanlægningen.

En god måde Værten Jesper Petersen lagde ikke skjul på, at det havde taget ham noget tid at få aftalen med Mogens Lykketoft på plads. - Jeg er rigtig glad for at det kunne lykkedes. For mig er det en måde at få sat fokus på nogle emner og bekymringer, som jeg selv går og tænker på, men som måske ikke lige er først på dagsordenen, når jeg kommer ud til møder i det daglige, og Mogens er god til at gøre os klogere. I kaffepausen var der da også en lang kø ved Lykketofts bord, idet han havde taget to af sine egne bøger med, som han solgte med en pæn rabat og en signatur.

