Lykke finder glæde på vandet

Så da Lykke var 11, var det tid at blive medlem af en roklub. I dag er hun instruktør og leder af ungdomsafdelingen i Haderslev Roklub, ligesom hun er aktiv i Dansk Forening for Rosport.

Hun dyrker ikke andre former for sport i dag. Tidligere stod hun på ski, men det satte en knæskade en stopper for, da hun ikke har lyst til at udfordre skæbnen.

Afstressende

Til gengæld kan Lykke ikke forestille sig et liv uden roning. Hun er ude at ro seks gange om ugen.

- Man kan både fokusere og være en del af et team, og man får set naturen fra en anden side. Roning er afslappende, ja afstressende, fortæller Lykke, der i dag bor i Haderslev, hvor hun har været aktiv i roklubben i halvandet år.

Hun er uddannet web-udvikler fra IBA i Kolding og arbejder også med grafisk design. Det kan hun få brug i sine bestræbelser på at sparke liv i ungdomsafdelingen i Haderslev Roklub. Ganske vist har den 93 medlemmer, men gennemsnitsalderen er høj, fortæller hun.

Et andet redskab til indsatsen for at få flere unge til at ro er den projektleder-uddannelse, hun har taget gennem DIF, Dansk Idrætsforbund. Gennem nogle medlemmer af klubben, der er lærere, vil hun prøve introducere elever fra folkeskolen for klubbens romaskiner som led i undervisning i fysik og biologi.

Lykke stammer fra Padborg. Hendes forældre blev skilt, da hun var spæd, og siden flyttede hun en del og endte i Silkeborg. Der var jo lige det med roningen og familierødderne.