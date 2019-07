Lyd af skud vakte bekymring

HADERSLEV: Klokken 04.38 fik politiet en henvendelse fra en borger, der havde hørt fem skud, højlydte stemmer og hundefløjt i området Vandlingvej, Grønningen og Kløvervej i Haderslev.

Da politiet fik flere henvendelser om lyden af skud, kørte politipatrujer ud i området, og og kørte rundt for at finde de pågældende.

- På et tidspunkt kunne betjentene selv høre skud, fortæller Lasse Rasmussen, den lokale vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands politi.

På et tidspunkt ser man dag en en raket stige til vejrs, og det skønnes, at det rent faktisk var fyrværkeri, der lød som skud.

- Det er faktisk ulovligt at fyre fyrværkeri af nu, med mindre man har en tilladelse, men så ville det have været rart for os at vide, i dét vi brugte ret mange ressourcer på at undersøge anmeldelserne om lyden af skud, pointerer Lasse Rasmussen.