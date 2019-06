KASTRUP: Fire nybyggede shelters samt et brændehus blev søndag indviet ved Kastrup Forsamlingshus. Det ene shelter er endda en luksusudgave med to rum og møbler. Det kalder de lokale for et bryllups shelter. Det er i princippet en gratis hotelsuite.

- Jeg tror, det er det eneste sted i Danmark, der findes sådan et, sagde formand for Kastrup Forsamlingshus Peter Prinds i sin indvielsestale på vegne af Kastrup Beboerforening.

Projektet er kun blevet til noget, fordi man havde den tomme plads med jordvarme under, og fordi Friluftsrådet har givet 50.000 kroner til projektet.

Formand for kultur og fritid i Haderslev Kommune Kjeld Thrane, samt næstformand i Friluftsrådet Sønderjylland Øst Martin Martinsen klippede snoren til de nye shelters.

- Kastrup er jo Sønderjyllands navle. Vi ligger lige midt i Sønderjylland i al den skønneste natur, man kan tænke sig. Uanset om man kommer gående, cyklende eller kørende hertil, så er der ikke langt til vand, skov og hede. Så det er jo oplagt at tage et rast her i Kastrup. Vi har både udekøkken, gode toiletforhold samt et flot bålhus, sagde Peter Prinds.