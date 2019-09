Gitte Skriver og Klaus Linde glæder sig over, at Sport & Fitness alligevel kan fortsætte i Haderslev. i et partnerskab med Hansen & Hansen. Foto: Dorthe Rasmussen

Sport & Fitness var klar til at lukke og slukke i Haderslev, efter at centret var blevet opsagt i Haderslev Idrætscenter. Et partnerskab med Hansen & Hansen betyder, at centret nu alligevel fortsætter og kan tilbyde endnu flere trænings-tilbud i nye lokaler i Østergade 51.

HADERSLEV: Endnu et fitnesscenter er åbent på havnefronten i Haderslev. Det er motionscenterkæden Sport & Fitness, der har indgået partnerskab med Hansen & Hansen - kiropraktorer & fysioterapeuter - på Bygnaf. Sammen har de netop åbnet Hansen & Hansen Sport & Fitness Haderslev i Østergade 51. Hansen & Hansen er specialiteter i behandling af nakke,-ryg og idrætsskader, og det giver rigtig god mening for klinikken at være med til at drive et fitnesscenter, mener Michael Hansen, medejer af Hansen & Hansen. - Klinikken er vokset rigtigt meget i de ti år, vi har været her, og vi oplever en stor efterspørgsel fra vores patienter om videre genoptræning, fortæller Michael Hansen. Centret kommer til at fungere dels som et helt almindeligt fitnesscenter og dels som rammernes for Hansen & Hansens nyeste tilbud: Personlig træning. Michael Hansen fortæller, at klinikken har ansat en ekstra fysioterapeut, der skal varetage opgaven på centret med at hjælpe og vejlede de patienter, der har svært ved at fastholde motivationen i deres træning. - Mange, der kommer her, har afsluttet den kommunale genoptræning, og de vil gerne videre, konstaterer Michael Hansen, som erkender, at der er mange fitness-centre i Haderslev i forvejen. Alligevel mener han, at der er plads til et til. - Vi har en lidt anden indgangsvinkel til det, for vi har både de almindelige instruktører til dem, der ikke fejler noget og så har vi den personlige vejledning.

Ejendommen på Østergade 51 ejes af Steen Skallebæk, som tidligere drev fitness-tøjfirmaet Pure Lime fra adressen. Foto: Dorthe Rasmussen

Som én stor familie Centret har lejet sig ind i den hvide hjørneejendom Østergade 51, der ejes af Steen Skallebæk, medstifter af Lagkagehuset. Han drev tidligere drev firmaet Pure Lime med forhandling af fitness-tøj til kvinder fra adressen. Nu er fitness-maskinerne rykket ind sammen med blandt andre Gitte Skriver, daglig leder af Sport & Fitness, der nåede at være ti år i Haderslev Idrætscenter, inden kommunen opsagde lejekontrakten. Begrundelsen var, at kommunen selv skulle bruge pladsen til talentklasserne/ikke kommerciel aktivitet, så den 1. juli stod Sport & Fitness på gaden. - Vi havde egentlig planlagt at lukke og slukke i Haderslev, for vores koncept baserer sig på at ligge i en idrætscenter, men så bød Hansen & Hansen ind, fortæller Klaus Linde, der er medindehaver af kæden Sport og Fitness. Han glæder sig over, at mange af centrets medlemmer er fulgt med ned i det nye center på havnen. - Vi er lidt som en stor familie og har mange trofaste medlemmer. Her er plads til alle, og vi har stor fokus på fagligheden, så vi er rigtig glade for, at Hansen & Hansen har budt ind, og vi nu kan fortsætte her i Haderslev, siger Klaus Linde.

Endnu et fitness-center har fundet vej til havneområdet i Haderslev: - Vi har alle forskellige målgrupper. Vores koncept er meget familie-venligt, siger Klaus Linde Foto: Dorthe Rasmussen

Østergade 51. Foto: Dorthe Rasmussen