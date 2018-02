Lukket købmand: Det er ved at smadre min familie

En rotte i fælden

Natten til fredag fanger en tekniker fra skadedyrsfirmaet Mortalin så en "babyrotte". Det forlænger lukningen af butikken i 48 timer. Derfor bliver personalet sendt hjem.

Hele sagen går købmandsparret rigtig meget på.

- Vi arbejder 60-70 timer om ugen, og vi har de første fridage siden oktober. Nu afbryder vi vores ferie og kommer hjem. Det er ved at smadre vores familie. Men vi skal være der for personalet, for butikken og for vores kunder. Vi har ikke sovet om natten, for vi kan slet ikke have det på os. Vi har to butikker, der går rigtig godt, men vi er simpelthen ved at smide håndklædet i ringen; de menneskelige omkostninger er simpelthen for store. Vi har det rigtig skidt med det, vi brænder jo for det. Vi undskylder for den ballade, det giver; for det er kun én det falder tilbage på og det er mig, siger Morten Lang.