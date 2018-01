Lukket i tre år, men nu kører det igen

Efter at være lukket tre år er der nu igen godt med kunder hos Spar-købmanden i Sommersted. Det er blevet et mødested for byen, mener købmand.

Sommersted: Købmand i Sommersted, 47-årige Pia Dam, ser glad ud. Morgenens rykind af sultne håndværkere, der skal have brød, er ved at tage af. For få minutter var der fyldt med biler foran den lille købmand. Nu er der plads, og det er ved at være lyst.

Indenfor er der optimisme:

- Vi holder budgettet, så jeg synes, at vi oplever en god opbakning. Vi var meget ydmyge i starten, fordi her var lukket i tre år, siger Pia Dam.

Som led i JydskeVestkystens rundtur til de små købmænd i Haderslev Kommune er vi nået til Sommersted. Det er ikke længere siden end 3. august, at Pia Dam sammen med sin ældste søn, 25-årige Danny Dam, klippede snoren til en genåbning af købmandsbutikken. I fællesskab driver de butikken med hjælp fra to fleksjobbere og en ungarbejder.

- Vi har fået trimmet varesortimentet, så det passer bedre. Og der er mange, der efterhånden lægger al deres dagligvarekøb her. Det hjælper godt på det hele, siger Pia Dam.

Hun oplever også, at købmanden er blevet et mødested. Det er her, at man møder dem, man kender og får lavet en hurtig aftale.

- Det kan være børnefamilier, der lige får lavet en aftale. Der er ofte meget snak, når folk støder på hinanden her, siger Pia Dam.

Hun gør også en del for at gøre det til et rart sted at komme. I december hang der 126 julesokker med godter i til byen børn. Og det er også blevet til en enkelt vinsmagningsaften indtil videre.

- Jeg kan jo efterhånden alle navnene, og de kender mig. Det er den slags, der gør det sjovt at være købmand i en lille by, siger Pia Dam.

Butikken nyder også godt af hovedvejen tæt ved. Mange svinger ind forbi, selv om de ikke bor i byen. Selv fra Jels kommer der kunder til butikken, fordi Kiwi-butikken i Jels er lukket.

Men det er langt fra en guldgrube at være købmand i Sommersted. Købmandsfamilien har af egen lomme puttet 400.000 kroner i butikken. Derudover har byens borgere bidraget med lån på 53.000 kroner i alt.

- Min førsteprioritet er, at tilbagebetale de 53.000 kroner til de borgere, som har puttet penge i det. Dernæst kan vi begynde at se på, om jeg også kan få nogle af de penge ud, som jeg har bundet i det.

Lokalerne er lejet hos Butikshuset APS, der også stod for istandsættelsen af lokalerne, som nu fremstår helt nye, efter røveriet. Lukningen i tre år skyldtes et røveri, hvor en pengeautomat blev sprængt på facaden, og bygningen fik skader.

- Jeg tror bestemt, at det betyder noget, at det ikke længere ser nedslidt ud. Det er jo en flot butik. Alt er nyt. Det er bare mere indbydende, siger Pia Dam.

Palle Jensen fra Sommersted er én af kunderne onsdag morgen. Han kommer efter en pakke, men handler meget hos Pia.

- Det betyder alt, at vi har en velfungerende købmandsbutik. Før skulle vi køre til Vojens, Jels eller Haderslev. Jeg er ikke typen, der kører langt efter mælk på tilbud. Det vil jeg ikke bruge min tid på, siger Palle Jensen.

Han mener i øvrigt ikke, at varerne er dyrere hos købmanden i Sommersted.

- Nej, det mener jeg ikke. Og hvis du regner på, hvor meget benzin og slidtage på bilen, du får ved at køre langt efter varer, så kan det slet ikke betale sig at handle andre steder. Hvis du regner tre kroner per kilometer, så vil det koste 27 kroner hver vej til Vojens, siger Palle Jensen.