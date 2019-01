HADERSLEV: Det tegner til at blive et stort tilløbsstykke, når Torben Jølnæs på lørdag fra klokken 10 til 14 sælger ud af inventaret i den gamle biograf på Torvet.

- Vi skal have ryddet biografen. Istedet for at køre alle tingene på lossepladsen, har vi besluttet, at folk kan komme, se og købe det, de kan bruge, fortæller Torben Jølnæs.

Der sælges blandt andet biografstole, højtalere, forstærkere, lamper og øvrigt inventar samt diverse film-effekter, plakater med mere.

Så har man en drøm om at lave sin egen hjemmebiograf, er der mulighed for at gøre en god handel.

Der har allerede været en stor forhåndsinteresse for loppemarkedet, som Torben Jølnæs har annonceret på Kosmoramas Facebook-side.

Mange har delt, kommenteret og stillet spørgsmål om priser for eksempel på biografstole, der sælges til 250 kroner per stk.

Spørgsmålene er også gået på, om det er muligt at forhånds-reservere forskellige ting for eksempel lamper fra den gamle biograf.

Tingene bliver solgt efter først til mølle princippet, og man kan betale enten kontant eller via Mobilpay.

De købte ting skal være afhentet senest klokken 14 på lørdag, så der bliver nok et større opbud af trailere på Torvet.

Årsagen til, at Torben Jølnæs sælger ud nu, er, at han har sat den gamle biograf-bygning til salg.

- Vi skal have gjort klar, så den kan sælges. Endnu er der ikke noget endeligt, men vi er i kontakt med interesserede købere, fortæller Torben Jølnæs.